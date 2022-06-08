كان يصوّرها خِلسة.. شاهد كيف صدمت فتاة الراكب "الوقح" بالقطار

وتحت عنوان "المتسلل يلتقط الفيديو بوقاحة"، قالت صحيفة "الديلي ميل" في نسختها الأسترالية، كانت الفتاة الشابة شيني، 21 عامًا، تسافر بالقطار لزيارة صديقتها في منطقة وايكاتو في الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا.

وأثناء جلوسها بالقطار، لاحظت وجود رجل يجلس في المقعد المقابل لها.