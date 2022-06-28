"كان يمكن أن يكون خطيرًا جدًّا".. خبير: هذا ما حدث في تسرب الغاز بالأردن

وقال إن غاز الكلورين غير قابل للاشتعال إلا إذا تفاعل مع غاز قابل للاشتعال كالغاز الطبيعي أو الأمونيا، وهي غير موجودة في العقبة، وإلا لكان حجم الضرر أكبر بكثير وكان يمكن أن يكون خطيرًا جدًّا.