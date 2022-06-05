كتلة هوائية شديدة الحرارة بشرق وشمال شرق المملكة هذا الأسبوع

ويبدأ فصل الصيف في كل عام مع حدوث الانقلاب الصيفي في (21 يونيو)، وهذا يعني أن الشمس تصل إلى أقصى نقطة شمالية لها في السماء، وتبدأ بعدها بالتوجه جنوبًا، وتكون الشمس يوم الانقلاب الصيفي عمودية تمامًا على مدار السرطان الذي يقع شمال خط الاستواء عند دائرة عرض 23.5 درجة تقريبًا.