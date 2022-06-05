كتلة هوائية شديدة الحرارة بشرق وشمال شرق المملكة هذا الأسبوع

تتعرض أجزاء من شرق وشمال شرق المملكة، لكتلة هوائية شديدة الحرارة، يُتوقع استمرار تأثيرها طيلة أيام الأسبوع الحالي، مترافقة بدرجات حرارة تتخطى الـ50 درجة مئوية.
يأتي ذلك فيما سجلت محطات الرصد التابعة لإدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت ظهر أمس السبت، درجات حرارة لاهبة بلغت 50 درجة مئوية في كل من الجهراء والوفرة، على الرغم من أن المنطقة لا تزال فلكيًّا في فصل الربيع.
وحول درجات الحرارة للأيام القادمة قال "طقس العرب": تتأثر دولة الكويت حاليًا هي وأجزاء من جنوب العراق، بنفس الكتلة الهوائية شديدة الحرارة، المتوقع استمرار تأثيرها طيلة أيام الأسبوع الحالي، مترافقة بدرجات حرارة تتخطى الـ50 درجة مئوية.
ويبدأ فصل الصيف في كل عام مع حدوث الانقلاب الصيفي في (21 يونيو)، وهذا يعني أن الشمس تصل إلى أقصى نقطة شمالية لها في السماء، وتبدأ بعدها بالتوجه جنوبًا، وتكون الشمس يوم الانقلاب الصيفي عمودية تمامًا على مدار السرطان الذي يقع شمال خط الاستواء عند دائرة عرض 23.5 درجة تقريبًا.