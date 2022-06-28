كردستان.. طالبٌ مفصول يقتل عميد الكلية وأستاذًا بكلية أخرى انتقامًا من زوجته

وكان رئيس الجامعة كامران يونس، قد قال في تصريح صحفي: إن "سبب إطلاق الطالب النار على عميد كلية القانون، هو رفضه نقل الطالب المذكور، الذي قدّم طلبات بشأن ذلك، قبل فصله من الجامعة لاحقًا".