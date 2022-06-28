كردستان.. طالبٌ مفصول يقتل عميد الكلية وأستاذًا بكلية أخرى انتقامًا من زوجته

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان: إن طالبًا أقدَم صباح اليوم الثلاثاء، على قتل عميد كلية القانون "كاوان إسماعيل"، و"إدريس حمه خان" الأستاذ في كلية الهندسة، وأصاب شخصًا ثالثًا؛ وذلك بإطلاق النار عليهم.
وبحسب البيان فإن القاتل كان طالبًا في كلية القانون في الجامعة نفسها، وقد قام بقتل الشخصين داخل حرم الجامعة، وأصاب رجل أمن.
ووفق موقع "كردستان 24"؛ أدانت الوزارة بشدة هذا الفعل؛ فيما وجّهت التعازي لأسر وعائلات الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصاب.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية من أجل سيادة القانون وحماية الحرم الجامعي، آملة في الوقت نفسه أن يتعاون جميع الكادر التعليمي والإداري في الجامعة، بغية عدم تكرار مثل هذه الظواهر.
وكان رئيس الجامعة كامران يونس، قد قال في تصريح صحفي: إن "سبب إطلاق الطالب النار على عميد كلية القانون، هو رفضه نقل الطالب المذكور، الذي قدّم طلبات بشأن ذلك، قبل فصله من الجامعة لاحقًا".
وأصيب عميد كلية القانون برصاصتين؛ واحدة في رأسه، والثانية في صدره؛ فيما أصيب الحارس في منطقة الصدر.
وأطلقت السلطات الأمنية، حملة واسعة للبحث عن الطالب الذي تمكن من الفرار، لينفذ هجومًا آخر؛ فبعد أن نفّذ الطالب جريمته بحق عميد كلية القانون، تَوَجه إلى منزل الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة صلاح الدين، إدريس عزت، وأطلق النار عليه، ليلقى مصرعه أيضًا.
وأقدَمَ الطالب على قتل "عزت" انتقامًا من زوجة الضحية التي كانت السبب في فصله من الجامعة؛ وفق وسائل إعلام كردية.
وقال شهود عيان: إن "الطالب تَوجه إلى منزل الأستاذة التي تسببت بطيّ قيده، بعد أن قام بمهاجمة عميد كلية القانون؛ إلا أنها لم تكن موجودة؛ فلم يجد سوى زوجها الدكتور "حمه خان" الذي هرب من المتهم إلى سطح المنزل.
وأضاف الشهود أن المتهم لاحق "حمه خان"، وتمكن من الوصول إليه وقتله فوق سطح المنزل.
وتتضارب الأنباء بشأن القبض على المتهم؛ ففي الوقت الذي قالت فيه مصادر مطلعة إن قوة أمنية اعتقلته؛ لم يصدر أي توضيح من السلطات الرسمية.
ويأتي الهجوم بالتزامن مع سلسلة حوادث مماثلة حصلت في الحرم الجامعي بدول عربية خلال الأيام الماضية؛ حيث قُتلت الطالبة "نيرة أشرف" في مصر أمام بوابة جامعة المنصورة؛ فيما توفيت طالبة أردنية متأثرة بإصابتها بعيار ناري داخل حرم جامعة خاصة في العاصمة عمّان.