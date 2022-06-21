كشف حقيقة التكوينات الضوئية الغريبة في سماء نيوزيلندا التي أثارت الفزع

ورجّح بيرنز أن الجسم الحلزوني في السماء كان على الأرجح ناتجًا عن صاروخ، بعد أن قرأ عن ظاهرة مماثلة في عام 2009، عندما تسبّب إطلاق صاروخ روسي في دوامات زرقاء ضخمة فوق النرويج.