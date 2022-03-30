كلمة السر.. مشهد ضبابي يضع "تحويشة العمر" لعشرات الآلاف في مهب الريح

ويقول "زوو" في فيلم وثائقي على منصة "نتفليكس": إن تبخر كل مدخراته جعله مكتئبًا أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف: "كان بإمكاني استثمارها في العقارات.. كان بإمكاني وضعها في البورصة".