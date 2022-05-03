كم مرة يجب تغيير أغطية الفراش وغسلها؟

وقال نحو نصف الرجال غير المتزوجين إنهم لا يغسلون أغطية الفراش لمدة قد تصل إلى 4 أشهر في المرة الواحدة، بينما اعترف 12 في المئة أنهم يغسلونها عندما يتذكرون، أي قد تكون المدة أطول من ذلك.