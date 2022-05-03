كم مرة يجب تغيير أغطية الفراش وغسلها؟

أظهر استطلاع رأي عدم اتفاق الأشخاص على إجابة واحدة، كما أظهر استطلاع جديد، شمل 2250 شخصًا من البالغين في المملكة المتحدة، حالة انقسام أخرى في الرأي.
وقال نحو نصف الرجال غير المتزوجين إنهم لا يغسلون أغطية الفراش لمدة قد تصل إلى 4 أشهر في المرة الواحدة، بينما اعترف 12 في المئة أنهم يغسلونها عندما يتذكرون، أي قد تكون المدة أطول من ذلك.
وتقول ليندسي براوننغ، أخصائية نفسية وعالمة في علم الأعصاب وخبيرة في النوم، لراديو 1 نيوزبيت لبي بي سي: "إنها فكرة غير سديدة حقًا".
وتغير النساء غير المتزوجات أغطية الفراش، في معظم الأحيان، و62 في المئة ينظفن فراشهن كل أسبوعين، كما يدعي أزواج أنهم ينظفون فُرشهم كل ثلاثة أسابيع، بحسب بيانات شركة متخصصة في ملاءات الفراش.