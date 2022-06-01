كندا.. إلغاء حيازة المخدرات في مقاطعة كولومبيا البريطانية

أعلنت كندا أنها ستلغي تجريم حيازة كميات صغيرة من بعض المخدرات غير المقننة في مقاطعة كولومبيا البريطانية.
وطالبت المقاطعة بإعفاء قانوني بعد أن أودت جرعات زائدة بحياة أكثر من 2000 شخص في كولومبيا البريطانية العام الماضي.
وهذه التجربة المحدودة زمنيًا، تستمر لمدة ثلاث سنوات، وهي الأولى من نوعها في كندا.
ويسمح الإجراء للبالغين بامتلاك إجمالي 2.5 غرام من الأفيون والكوكايين.
وستظل هذه المواد غير قانونية، ولكن لن يُقبض على البالغين الذين يُعثر في حوزتهم عليها من أجل الاستخدام الشخصي، ولن تُوجّه إليهم تهم أو تصادر المخدرات التي معهم.