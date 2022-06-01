كندا.. إلغاء حيازة المخدرات في مقاطعة كولومبيا البريطانية

وستظل هذه المواد غير قانونية، ولكن لن يُقبض على البالغين الذين يُعثر في حوزتهم عليها من أجل الاستخدام الشخصي، ولن تُوجّه إليهم تهم أو تصادر المخدرات التي معهم.