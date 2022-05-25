كندا ترصد 15 إصابة بجدري القرود وتتوقّع مزيداً

وأبلغ ما يقرب من 20 دولة، لا يتوطن فيها جدري القرود، عن تفشي المرض الفيروسي في الآونة الأخيرة، مع وجود أكثر من 230 حالة إصابة مؤكّدة أو اشتباهٍ معظمها في أوروبا.