كورونا حول العالم.. الإصابات إلى 515 مليون حالة

ووفقًا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ996 ألفًا و704 وفيات، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ663 ألفًا و994 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 523 ألفًا و975 وفاة.