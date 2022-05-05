كورونا حول العالم.. الإصابات إلى 515 مليون حالة

أظهرت بيانات مُجمّعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، ارتفع إلى 515 مليونًا و595 ألفًا و787 إصابة حتى صباح اليوم الخميس.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 06:30، ارتفاع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و245 ألف وفاة.
ووفقًا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ996 ألفًا و704 وفيات، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ663 ألفًا و994 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 523 ألفًا و975 وفاة.