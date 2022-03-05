كورونا في العالم.. عدد الإصابات أكثر من 443 مليون وإجمالي الضحايا 6 ملايين وفاة

فقد بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 443.419.476، وإجمالي الوفيات 5.988.994.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ958.142 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 79.250.505.