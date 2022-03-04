كورونا في 4 دول .. 266,583 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و 10,558 بالمكسيك و1,261 بمصر و294 بالصين

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة أن بر الصين الرئيسي سجل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) يوم الخميس.

وقالت اللجنة إن 61 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا. ولم تسجل البلاد وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4,636.