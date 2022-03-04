كورونا في 4 دول .. 266,583 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و 10,558 بالمكسيك و1,261 بمصر و294 بالصين

سجلت كوريا الجنوبية 266,583 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية مما رفع حصيلة الإصابات إلى 3,958,326 .
وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم عن تسجيل البلاد أيضا 186 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 8,580 حالة.
المكسيك
أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية بأن البلاد سجلت 461 وفاة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) يوم الخميس، مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 319,296.
كما سجلت البلاد 10558 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى خمسة ملايين و544,644.
مصر
سجلت مصر 1,261 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و17 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيان لها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 487,642 والوفيات 24,149 وفاة.
الصين
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة أن بر الصين الرئيسي سجل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) يوم الخميس.
وقالت اللجنة إن 61 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا. ولم تسجل البلاد وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4,636.