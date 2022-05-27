كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 16,584 إصابة جديدة و4700 حالة في روسيا

سجلت كوريا الجنوبية 16,584 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 18,053,287.
وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن البلاد أضافت 40 حالة وفاة من جرّاء الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 24,103 حالات.
روسيا تسجل 4700 إصابة و91 وفاة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت روسيا تسجيل 4700 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها 18 مليوناً و310 آلاف و 673 إصابة.
وكشفت السلطات الصحية الروسية، في بيان لها، اليوم، عن تسجيل 91 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد 378 ألفاً و700 حالة.