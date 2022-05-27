كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 16,584 إصابة جديدة و4700 حالة في روسيا

وكشفت السلطات الصحية الروسية، في بيان لها، اليوم، عن تسجيل 91 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد 378 ألفاً و700 حالة.