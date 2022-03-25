كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 339 ألفاً و514 إصابة و81811 في إيطاليا

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية، 339 ألفاً و514 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و393 حالة وفاة.
وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 11 مليوناً و162 ألفاً و232، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 14 ألفاً و294.
إيطاليا
سجّلت إيطاليا 81811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و153 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الإيطالية، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 14.15 مليون، فيما بلغ مجموع الوفيات 158436.