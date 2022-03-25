كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 339 ألفاً و514 إصابة و81811 في إيطاليا

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 11 مليوناً و162 ألفاً و232، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 14 ألفاً و294.