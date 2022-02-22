كورونا.. 125902 إصابة جديدة بألمانيا و2885 بالبحرين و2003 بمصر و961 بباكستان و138 بالصين

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 13 مليونًا و762895 بعد تسجيل 125902 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 121603 بعد تسجيل 306 وفيات جديدة.



البحرين

سجلت البحرين 2885 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البحرينية أمس إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 495212، فيما بلغ مجموع الوفيات 1438.



مصر

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 2003 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و54 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 471460، من ضمنهم 402121 حالة تم شفاؤها، و23806 حالة وفاة.



الصين

سجلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 107989، و4636 حالة وفاة.



باكستان

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 961 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1502641 إصابة، منها 66227 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 30053 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1406361 حالة.