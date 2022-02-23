كورونا.. 170 ألف إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و1989 بمصر و1232 بباكستان و626 بالإمارات

سجلت كوريا الجنوبية 171 ألفًا و452 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تسجيل 99 وفاة إضافية، بجانب 512 مصابًا في حالة خطرة.

مصر

سجلت مصر 1989 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و51 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 473449 من ضمنهم 403967 حالة تم شفاؤها، و23857 حالة وفاة.

باكستان

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1232 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و43 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1503873 إصابة، منها 64262 حالة نشطة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 30096 وفاة؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1409515 حالة.

الإمارات

سجلت الإمارات 626 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحالة وفاة واحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 875.884؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 2297.