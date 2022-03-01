كورونا.. 19098 إصابة جديدة بأستراليا و2524 بالمكسيك و1523 بمصر و200 بالصين

سجلت أستراليا خلال الساعات الـ24 الماضية، 19098 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و37 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الفيدرالية الأسترالية بأن إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة وصل إلى مليونين و845822 إصابة؛ منها 204973 حالة نشطة؛ فيما بلغت حصيلة الوفيات 5171 وفاة.

المكسيك

سجلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية، 2524 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و72 وفاة.

وأفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية بأن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ خمسة ملايين و508629؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 318149.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 1523 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و34 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 483771، من ضمنهم 413482 حالة تم شفاؤها، و24074 حالة وفاة.

الصين

سجلت الصين خلال الساعات الـ24 الماضية، 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ في حين لم تسجل أي حالة وفاة.

وأفادت بيانات اللجنة الوطنية للصحة في الصين، بأن إجمالي عدد الإصابات في البر الصيني الرئيسي بلغ 109526.