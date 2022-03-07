كورونا.. 210.716 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية و1093 بمصر و327 بالصين

سجلت كوريا الجنوبية 210.716 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما رفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 4.666.977 منذ بدء الجائحة.
وسجلت البلاد أيضًا 139 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9.096 حالة وفاة.
مصر
أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 25 وفاة و1093 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: إن 1321 شخصًا تعافوا من الفيروس وخرجوا من المستشفيات.
وأشارت إلى أن إجمالي مصابي كورونا حتى الأحد، بلغ 490969؛ منهم 421215 حالة تم شفاؤها، و24197 حالة وفاة.
الصين
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين، تسجيل 327 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 111195.
وقالت اللجنة في بيان: إن 214 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا. ولم تسجل أي وفيات جديدة؛ ليظل العدد ثابتًا عند 4636.