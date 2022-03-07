كورونا.. 210.716 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية و1093 بمصر و327 بالصين

مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 25 وفاة و1093 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: إن 1321 شخصًا تعافوا من الفيروس وخرجوا من المستشفيات.

وأشارت إلى أن إجمالي مصابي كورونا حتى الأحد، بلغ 490969؛ منهم 421215 حالة تم شفاؤها، و24197 حالة وفاة.