كورونا.. 309.790 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و92378 بألمانيا و1437 بالصين

سجلت كوريا الجنوبية 309.790 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع حصيلة الإصابات إلى 6.866.222.
وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن تسجيل 200 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10.595.
ألمانيا
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 17 مليونًا و233729، بعد تسجيل 92378 إصابة جديدة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 125590 بعد تسجيل 19 وفاة جديدة.
الصين
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين، أن بر الصين الرئيسي سجل 1437 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 116902.
وقالت اللجنة في بيان إن 1337 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا. ولم تسجل أي وفيات جديدة؛ ليظل العدد ثابتًا عند 4636.