كورونا.. 309.790 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و92378 بألمانيا و1437 بالصين

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 17 مليونًا و233729، بعد تسجيل 92378 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 125590 بعد تسجيل 19 وفاة جديدة.