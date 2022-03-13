كورونا.. 350.190 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و45020 حالة بالبرازيل و146607 بألمانيا و1938 بالصين

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم، تسجيل 350.190 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 6 ملايين و556 ألفًا و453 حالة.
وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان لها، أنه تم تسجيل 251 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات بسبب الفيروس 10 آلاف و395 حالة.
البرازيل
قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس: إن البرازيل سجلت 45020 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ فضلًا عن 389 وفاة.
وسجلت البرازيل 29 مليونًا و350134 إصابة منذ بدء الجائحة؛ في حين زادت حصيلة الوفيات الرسمية إلى 654945 وفقًا لبيانات الوزارة.
ألمانيا
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 17 مليونًا و141351 بعد تسجيل 146607 إصابات جديدة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 125571، بعد تسجيل 50 وفاة جديدة.
الصين
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، أن بر الصين الرئيسي سجل 1938 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت؛ ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 115466.
وقالت اللجنة في بيان: إن 1807 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا. ولم تسجل أي وفيات جديدة؛ ليظل العدد ثابتًا عند 4636.