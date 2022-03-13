كورونا.. 350.190 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و45020 حالة بالبرازيل و146607 بألمانيا و1938 بالصين

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم، تسجيل 350.190 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 6 ملايين و556 ألفًا و453 حالة.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان لها، أنه تم تسجيل 251 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات بسبب الفيروس 10 آلاف و395 حالة.