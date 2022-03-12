كورونا.. 7413 إصابة جديدة بالمكسيك و854 بمصر و588 بالصين واستقرار الحالات بموريتانيا

المكسيك: أظهرت بيانات وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 7413 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، ليرتفع الإجمالي إلى خمسة ملايين و599284.
كما سجلت البلاد 244 وفاة إضافية بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات بالمرض منذ بدء الجائحة إلى 320851 حالة.
مصر
سجلت مصر 854 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ومتحوراته، ووفاة 8 حالات خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 495373 من ضمنهم 424831 حالة تم شفاؤها، و24277 حالة وفاة.
الصين
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، أن بر الصين الرئيسي سجل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 113528.
وقالت اللجنة في بيان: إن 476 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًا، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتًا عند 4636.
موريتانيا
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا ولا وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة في بيان أمس إلى استقرار حالات الإصابة بالفيروس في موريتانيا عند 58 ألفًا و657 إصابة، واستقرار حالات الوفيات عند 981 حالة.