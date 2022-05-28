كوريا الجنوبية تسجل 14 ألف إصابة جديدة بكورونا.. الأرجنتين أول إصابتين بجدري القرود

وقالت الوزارة إن نتيجة الاختبارات للحالة المعنية جاءت إيجابية، مضيفة أن المريض يتمتع بصحة جيدة، وأن الأشخاص الذين كانوا مخالطين له يخضعون للسيطرة السريرية والوبائية دون ظهور أعراض عليهم حتى الآن. وأخبرت الوزارة في وقت لاحق عن إصابة أخرى لمواطن إسباني وصل إلى الأرجنتين يوم الأربعاء.