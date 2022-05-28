كوريا الجنوبية تسجل 14 ألف إصابة جديدة بكورونا.. الأرجنتين أول إصابتين بجدري القرود

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 14398 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19)، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 18 مليوناً و67 ألفاً و699.
وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل البلاد 36 حالة وفاة جديدة من جرّاء الفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 24 ألفاً و139 حالة.
أكّدت وزارة الصحة في الأرجنتين تسجيل أول إصابتين بجدري القرود يوم الجمعة.
وقالت الوزارة إن نتيجة الاختبارات للحالة المعنية جاءت إيجابية، مضيفة أن المريض يتمتع بصحة جيدة، وأن الأشخاص الذين كانوا مخالطين له يخضعون للسيطرة السريرية والوبائية دون ظهور أعراض عليهم حتى الآن. وأخبرت الوزارة في وقت لاحق عن إصابة أخرى لمواطن إسباني وصل إلى الأرجنتين يوم الأربعاء.
وسجلت نحو 20 دولة عمليات تفشٍ للمرض مع أكثر من 200 إصابة مؤكدة أو مشتبه فيها معظمها في أوروبا.