كوريا الشمالية تسجل 18820 إصابة.. في 24 ساعة

وذكرت بيونغ يانغ أن الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا، بقيت أقل من 20 ألف حالة لليوم الثاني، بعد أن سجلت أقل من 30 ألف حالة لليوم الرابع على التوالي منذ يوم 14 من الشهر الجاري.