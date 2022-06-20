كوريا الشمالية تسجل 18820 إصابة.. في 24 ساعة

أفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية يوم الاثنين، بأن البلاد سجلت لليوم الثاني على التوالي، أقل من 20 ألف حالة اشتباه بالإصابة بـ"كوفيد-19".
ونقلت الوكالة عن بيانات مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ، أن 18.820 شخصًا ظهرت عليهم أعراض الحمى على مدار 24 ساعة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم السابق.
وذكرت بيونغ يانغ أن الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا، بقيت أقل من 20 ألف حالة لليوم الثاني، بعد أن سجلت أقل من 30 ألف حالة لليوم الرابع على التوالي منذ يوم 14 من الشهر الجاري.
وأوضحت أن العدد الإجمالي لحالات "الحمى" منذ نهاية أبريل، وصل إلى 4.63 مليون حالة حتى الساعة السادسة مساء اليوم السابق، تعافى منهم 4.6 ملايين شخص، ويخضع 31 ألفًا آخرون للعلاج.