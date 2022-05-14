كوريا الشمالية.. "مرض خبيث" يحصد أرواح 27 شخصًا ويصيب 524 ألفًا

أعلنت السلطات في كوريا الشمالية، اليوم "السبت"، أن 27 شخصًا توفوا بـ"الحمى"، وأصيب أكثر من 524 ألفًا بالمرض، وسط انتشار سريع للحمى منذ أواخر أبريل الماضي.