كوريا الشمالية.. "مرض خبيث" يحصد أرواح 27 شخصًا ويصيب 524 ألفًا

أعلنت السلطات في كوريا الشمالية، اليوم "السبت"، أن 27 شخصًا توفوا بـ"الحمى"، وأصيب أكثر من 524 ألفًا بالمرض، وسط انتشار سريع للحمى منذ أواخر أبريل الماضي.
وقال زعيم البلاد كيم جونج أون، خلال اجتماع بشأن استراتيجيات مكافحة الفيروسات: "إن انتشار مرض خبيث يمثل اضطرابًا كبيرًا في بلدنا منذ تأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، إلى جانب انتشار كوفيد-19"، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.
وأشار إلى أنه يؤمن بقدرة بلده للتغلب على هذا المرض الخبيث المعدي في أقصر فترة ممكنة، داعيًا إلى الوحدة بين الحكومة والشعب.
وبين أن السلطات في كوريا الشمالية ستتبع النموذج الصيني للوقاية من الفيروسات.
وأكدت السلطات الخميس الماضي رصد المتحور أوميكرون شديد العدوى في بيونغ يانغ، وأمر الزعيم كيم جونج أون بفرض إغلاق في كل أنحاء البلاد.