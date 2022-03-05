كويتي وزوجته وابنته قُتلوا نحراً.. المحاولات تتواصل لحل لغز الجريمة البشعة

تتواصل التحقيقات الأمنية في الكويت لكشف طلاسم جريمة القتل البشعة التي شهدتها منطقة العارضية، وراح ضحيتها مواطن كويتي وزوجته وابنته نحراً وطعناً.
وذكرت صحيفة "القبس"، أن التحقيقات شملت 5 أشخاص حتى الآن؛ بينهم خادمة إفريقية تعمل لدى الأسرة المغدورة بنظام اليومية، لكنها أنكرت صلتها بالجريمة، ولم يتوصل رجال المباحث حتى الآن، إلى أي معلومات أو دلائل تؤكّد تورُّطها في الجريمة.
ونقلت الصحيفة عن مصدرٍ أمني، قوله: إن رجال المباحث عثروا على الضحايا الثلاثة في أماكن متفرقة داخل منزلهم منحورين وبهم طعنات بآلةٍ حادة في أماكن متفرقة من أجسادهم، وإن الجريمة وقعت قبل 4 أيام، حيث وجدت الجثث في بداية حالة تعفن.
وأكّد المصدر أن رجال المباحث أمام جريمة قاسية ومعقدة، وأن الجاني رتب لها بدقة وحرفية، وانتقم من الضحايا بكل وحشية.
وعن هوية الضحايا وأعمارهم، ذكر المصدر أن رب الأسرة في العقد الثامن من عمره، ويُدعى (أحمد. ش)، وزوجته في العقد الخامس من عمرها، وتُدعى (خالدة. د)، وابنتهما تبلغ 18 عاماً، وتُدعى (أسماء).
وأوضح المصدر أن رجال المباحث يعملون حالياً على خيوط عدة لفك طلاسم الجريمة من خلال فحص المكالمات الصادرة والواردة لهواتف القتلى على مدار أسبوع كامل، فضلاً عن تفريغ الكاميرات المحيطة بالمنزل، إضافة الى استجواب عددٍ من المقرّبين والجيران.