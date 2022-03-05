كويتي وزوجته وابنته قُتلوا نحراً.. المحاولات تتواصل لحل لغز الجريمة البشعة

وذكرت صحيفة "القبس"، أن التحقيقات شملت 5 أشخاص حتى الآن؛ بينهم خادمة إفريقية تعمل لدى الأسرة المغدورة بنظام اليومية، لكنها أنكرت صلتها بالجريمة، ولم يتوصل رجال المباحث حتى الآن، إلى أي معلومات أو دلائل تؤكّد تورُّطها في الجريمة.