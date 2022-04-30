كيف خسر جيف بيزوس 21 مليار دولار في ساعات؟

ووفقًا للتقارير: فقد هبطت قيمة سهم أمازون أكثر من 13 في المئة، بعد رد فعل المستثمرين على أضعف نمو تحققه الشركة خلال عقدين، إضافة إلى أنه كانت هناك تحذيرات من أن الشركة ربما تعاني من مزيد من التباطؤ في النمو، ووفقًا لصحيفة "الديلي تلغراف" البريطانية.