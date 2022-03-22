لأغرب سبب.. دولة آسيوية تعلن إلغاء الامتحانات المدرسية

وأعلنت سلطات التعليم عن تأجيل الامتحانات إلى أجلٍ غير مسمّى بسبب نقصٍ غير مسبوقٍ بالأوراق، حيث تكافح سريلانكا مع أسوأ أزمةٍ مالية منذ الاستقلال عام 1948، وصرحت المصادر الرسمية أن هذه الخطوة تؤدي فعلًا إلى تعطيل الامتحانات لنحو ثلثي طلاب البلاد البالغ عددهم 4.5 مليون طالب، وتعتبر اختبارات الفصل الدراسي جزءًا من عملية التقييم المستمر لتحديد ما إذا كان سيتم ترقية الطلاب إلى الصف التالي في نهاية العام.