لأغرب سبب.. شقيقتان "تبادلتا عريسيهما بالخطأ" في زفاف جماعي بالهند

وعلى الرغم من تصحيح الخطأ في وقت لاحق، إلا أنه سلّط الضوء على انتشار انقطاع التيار الكهربائي في الهند؛ بسبب الطلب المتزايد على الطاقة؛ بسبب موجة الحر الشديدة في البلاد.