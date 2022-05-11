لأغرب سبب.. شقيقتان "تبادلتا عريسيهما بالخطأ" في زفاف جماعي بالهند

واقعة غريبة شهدها حفل زفاف جماعي في الهند، عندما أقدمت شقيقتان على "تبادل عريسيهما بالخطأ" أثناء عقد القران؛ وذلك بسبب انقطاع الكهرباء في خضمّ موجة شديدة الحرارة تجتاح البلاد.
وحسب صحيفة " الإندبندنت" البريطانية، أقيم حفل الزفاف في قرية أصلانا في ولاية ماديا براديش بالهند، عندما تسبب انقطاع التيار الكهربائي في إحداث فوضى في الإجراءات.
وفي حالة الارتباك التي شهدتها مراسم الحفل، استمرّ الكاهن في إجراء الطقوس، لكنه أربك الزوجين عن طريق الخطأ.
وقال والد العروسين: إن الكاهن أخطأ بتزويج كل فتاة لعريس أختها؛ لأن الأختين كانتا ترتديان نفس الرداء الأحمر، وتغطيان وجهيهما.
ومن التقاليد أيضًا أن يرتدي الرجال الهنود أيضًا حجابًا من الزهور يغطي الرأس والوجه خلال الزفاف.
ووقعت كل هذه الأخطاء، وسط الظلام الدامس الذي ساد حفل الزفاف.
وعلى الرغم من تصحيح الخطأ في وقت لاحق، إلا أنه سلّط الضوء على انتشار انقطاع التيار الكهربائي في الهند؛ بسبب الطلب المتزايد على الطاقة؛ بسبب موجة الحر الشديدة في البلاد.
وارتفعت درجات الحرارة في شمال الهند إلى 47 درجة مئوية، كما عانت باكستان المجاورة من أشد درجات الحرارة في شهر مارس منذ 61 عامًا.