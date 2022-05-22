لأغرب سبب.. والدان هنديان يقاضيان ابنهما بعد 6 سنوات من زواجه

وقال "براساد" إنه أنفق كل مدخراته على ابنه وأرسله إلى الولايات المتحدة عام 2006 لتلقي تدريب الطيارين بكلفة 65 ألف دولار. وعاد إلى الهند في عام 2007؛ لكنه فَقَد وظيفته واضطرت عائلته إلى إعالته ماليًّا لأكثر من عامين. وحصل الابن شري ساجار (35 عامًا)، في النهاية على وظيفة طيار.