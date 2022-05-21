لأول مرة.. المركبة "ستارلاينر" الفضائية تبلغ محطة الفضاء الدولية

وصلت المركبة "ستارلاينر" الفضائية التابعة لشركة بوينج الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية مساء الجمعة لأول مرة.
وبعد نحو يوم من انطلاقها التحمت المركبة الفضائية غير المأهولة بمحطة الفضاء الدولية على بعد 400 كيلومتر فوق الأرض، وهي تحمل إمدادات لناسا والطاقم يبلغ وزنها نحو 225 كجم، وشحنة لبوينج يبلغ وزنها أكثر من 130 كجم.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية: فقد مثّلت الرحلة الناجحة اختبارًا مهمًّا لمركبة "ستارلاينر" التي تواجه أزمة؛ حيث أسفرت سلسلة من المشكلات عن تأخير المشروع لمدة عامين عن موعده المقرر.
وتخطط بوينج لاستخدام "ستارلاينر" في نقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في المستقبل، لتوفر بديلًا لمركبة "كرو دراجون" التابعة لشركة "سبيس إكس".
وكان من المقرر إطلاق المركبة إلى محطة الفضاء الدولية في يوليو 2021.
جدير بالذكر أنه في أول رحلة تجريبية جرت في ديسمبر 2019، لم تتمكن المركبة من الوصول إلى محطة الفضاء الدولية، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى مشكلة في الإشعال التلقائي لأنظمة الدفع.