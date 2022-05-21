لأول مرة.. المركبة "ستارلاينر" الفضائية تبلغ محطة الفضاء الدولية

جدير بالذكر أنه في أول رحلة تجريبية جرت في ديسمبر 2019، لم تتمكن المركبة من الوصول إلى محطة الفضاء الدولية، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى مشكلة في الإشعال التلقائي لأنظمة الدفع.