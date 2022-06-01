لأول مرة.. وزيران مسلمان في حكومة أستراليا

وكان "ألبانيسي" قد قال يوم الثلاثاء إن حزب العمال سيحكم منفردًا بعد حصوله على 77 مقعدًا في مجلس النواب المؤلف من 151 مقعدًا؛ مما يسمح له بتشكيل حكومة أغلبية دون دعم المستقلين والخضر الذين يركزون على قضايا المناخ.