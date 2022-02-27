لاعب أوكراني في رسالة حزينة: "القذائف تتطاير فوق زوجتي وأطفالي "

شارك المحترف الأوكراني الذي يلعب ضمن صفوف فريق كراكوفيا البولندي لكرة القدم، يفغيني كونوبليانكا، متابعيه عبر "انستغرام"، رسالة حزينة عبر فيها عن مخاوفه وآلامه إزاء ما تشهده بلاده، فضلاً ذعره على عائلته الموجودة داخل أوكرانيا، في ظل الحرب الحالية.

استهل المحترف الأوكراني، وهو لاعب سابق في صفوف نادي إشبيلية الإسباني، رسالته بقوله: "لم أكن أتخيل أبداً أن أفظع الأفكار ستصبح حقيقة".

وتابع: "البلد الذي ولدت فيه وترعرعت، حيث بدأت خطواتي الأولى في كرة القدم وأنشأت أسرة هناك (..) يشهد حرباً قاسية وغير عادلة وماكرة مع روسيا".

ووفق "سكاي نيوز عربية" قال كونوبليانكا (ذو الـ 32 عاماً، والذي يلعب بمركز الجناح): "قلبي ينزف؛ لأن حرب اليوم فصلتني عن عائلتي.. والقذائف تتطاير فوق رؤوس أطفالي وزوجتي.. لقد سعيت دائماً من أجل مستقبل أوكراني لهم، وخططت لهذا المستقبل في أوكرانيا.. في أوكرانيا بدون روسيا".

ووجه المحترف الأوكراني رسالة للمجتمع الدولي قائلاً: "إنني أدعو العالم المتحضر بأسره إلى دعم الدولة الأوكرانية، لا بالقول بل بالأفعال.. أوقفوا هؤلاء الأشرار".

كما عبر عن فخره بما يبديه الجيش والشعب الأوكراني من مقاومة، وأضاف في رسالته التي حظت بتفاعل واسع: "أنا فخور بمحاربينا الذين لا ينتهون، والذين يدافعون عن أوكرانيا على حساب حياتهم، والنساء الشجاعات والمتطوعين ووحدات الدفاع الإقليمية وكل من هو أوكراني".