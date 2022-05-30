لا إصابات بجدري القردة في مصر.. هذه أعراضه؟

وقال عبدالغفار إن "الفيروس المتسبّب لجدري القرود قريب جداً للفيروس المتسبّب بالإصابة بالجدري، لكنه أقل فتكاً وأقل قابلية للانتقال ولدينا الاستعدادات التامة لمواجهة أي حالاتٍ قد تظهر، كما نعمل على جلب اللقاحات أو الأدوية المضادة للمرض، ومستمرون في المتابعة على مستوى المديريات بمحافظات الجمهورية".