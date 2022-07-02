لا تشبه بقية النساء.. شاهد: الشرطة الكندية تبحث عن امرأة بملامح غريبة

نشرت شرطة مدينة تورنتو الكندية، صورة قالت إنها لامرأة مفقودة، طالبة المساعدة من الجمهور في البحث عنها. واللافت أن العلامة الفارقة في هذه المرأة، أنها كانت بـ"شارب ولحية".