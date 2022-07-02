لا تشبه بقية النساء.. شاهد: الشرطة الكندية تبحث عن امرأة بملامح غريبة

نشرت شرطة مدينة تورنتو الكندية، صورة قالت إنها لامرأة مفقودة، طالبة المساعدة من الجمهور في البحث عنها. واللافت أن العلامة الفارقة في هذه المرأة، أنها كانت بـ"شارب ولحية".
وحسب وكالة "سبوتنك" الروسية، ذكرت شرطة تورنتو، أن المرأة التي في الصورة! تدعى إيزابيلا ديغراس، وعمرها 27 عامًا، وقد شوهدت آخر مرة يوم السبت 25 يونيو.
وكتبت الشرطة الكندية في وصف المرأة، أن "لديها قوامًا رقيقًا وشعرًا فاتحًا أشعث، ولحية صغيرة. ويبلغ طولها 5 أقدام و10 بوصات".
وحسب موقع قناة "فوكس نيوز"، كانت هناك مخاوف بشأن سلامة المرأة، ولكن تم العثور عليها بعد تسع ساعات من البحث المتواصل.