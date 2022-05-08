"لا تقتربوا منه".. شاهد.. حيوان "غريب" يثير الذعر في مصر

وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت صورًا لهذا الحيوان الغريب الذي أحدث ذعرًا لدى البعض من أهالي مدينة أبوصوير، نظرًا لغرابة شكله جراء إصابته بداء الجرب، فيما ذهب بعض النشطاء على "فيس بوك" إلى تدوين التعليقات الساخرة، والأخرى التي تعبر عن الذعر والقلق، خاصة أن شكله غير مألوف.