"لا تقتربوا منه".. شاهد.. حيوان "غريب" يثير الذعر في مصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية في مصر، صورًا لحيوان وصفوه بــ"الغريب"، ما أثار الذعر خاصة في محافظة الإسماعيلية، شرقي القاهرة، حيث التقطت الصور.
ونقل موقع "بوابة أخبار اليوم" عن الأستاذ الدكتور عاطف كامل رئيس قسم الحياة البرية بكلية الطب البيطري، بجامعة قناة السويس: إن هذا الكائن ليس كائنًا غريبًا كما ظن البعض، بل هو كلب يعاني من مرض الجرب، وهو في حالة متقدمة من الجرب، وإصابته شديدة للغاية تستوجب التدخل البيطري الفوري لعلاجه".
لا تقتربوا منه
وحسب الموقع، شددت الدكتورة سهير قاسم رئيس إدارة الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، على "ضرورة تجنب هذا الحيوان"، خاصة أن الداء الذي يعاني منه مرض معدٍ وينتقل للإنسان، لذا يجب توخي الحذر في التعامل مع هذا الحيوان.
وأكد الدكتور حامد موسى مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، أنه أعطى تعليمات عاجلة لإدارة أبوصوير البيطرية بسرعة التدخل لفحص هذا الكلب المريض وعلاجه، مع العمل على عزله بعيدًا عن المواطنين والأطفال وذلك حفاظًا عليهم وتجنبًا لانتقال العدوى.
وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت صورًا لهذا الحيوان الغريب الذي أحدث ذعرًا لدى البعض من أهالي مدينة أبوصوير، نظرًا لغرابة شكله جراء إصابته بداء الجرب، فيما ذهب بعض النشطاء على "فيس بوك" إلى تدوين التعليقات الساخرة، والأخرى التي تعبر عن الذعر والقلق، خاصة أن شكله غير مألوف.