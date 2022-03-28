"لا تنطق اسم زوجتي".. شاهد الصفعة وقصة الثأر القديم بين الرجلين

الزوجة المريضة

وحسب موقع "الحرة"، أعلنت "جادا" أنها مصابة بداء الثعلبة، وهو مرض مناعي لا علاج له، يؤدي إلى تساقط الشعر. وقالت إنها قررت أن تكون "صديقة لمرض الثعلبة"، أي تتعايش معه.

وقصت الممثلة الشهيرة شعر رأسها تمامًا، وقالت إنها فضلت الإعلان عن طبيعة مرضها حتى لا يتساءل جمهورها عن السبب.