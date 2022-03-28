"لا تنطق اسم زوجتي".. شاهد الصفعة وقصة الثأر القديم بين الرجلين

في شهر ديسمبر الماضي، خرجت الممثلة جادا سميث، زوجة النجم ويل سميث، في فيديو على إنستغرام، وقد قصت شعر رأسها تمامًا؛ لتعترف لجمهورها بأنها مريضة، وبحقيقة مرضها الذي يؤثر على شعرها.
الزوجة المريضة
وحسب موقع "الحرة"، أعلنت "جادا" أنها مصابة بداء الثعلبة، وهو مرض مناعي لا علاج له، يؤدي إلى تساقط الشعر. وقالت إنها قررت أن تكون "صديقة لمرض الثعلبة"، أي تتعايش معه.
وقصت الممثلة الشهيرة شعر رأسها تمامًا، وقالت إنها فضلت الإعلان عن طبيعة مرضها حتى لا يتساءل جمهورها عن السبب.
السخرية من الزوجة المريضة
ولكن أثناء حضورها حفل أوسكار 2022، إلى جانب زوجها المرشح لجائزة أفضل ممثل، قرّر مقدم الحفل "كريس روك"، السخرية من مظهرها الجديد.
وقال "روك" إنه يتمنى أن يراها في الجزء الثاني من فيلم "جي آي جين"، وهو فيلم أمريكي من بطولة النجمة ديمي مور، عن جندية تسعى للانضمام إلى فرقة خاصة في الجيش الأمريكي، وتحلق خلال الأحداث شعر رأسها تمامًا.
"لا تنطق اسم زوجتي"
ويظهر في الفيديو أن النجم ويل سميث قد ابتسم للحظات بعد الدعابة؛ لكن زوجته كانت شديدة الامتعاض.
واعتدى ويل سميث على مقدم الحفل؛ في مشهد أثار صدمة الحضور، الذين ظنوا في البداية أنها دعابة متفق عليها، قبل أن يدركوا فداحة الأمر، حين بدأ "ويل" يوجه السباب إلى كريس روك، ويصرخ قائلًا: "لا تنطق اسم زوجتي بفمك البغيض".
قصة الثأر القديم
وليست هذه المرة الأولى التي يسخر فيها "روك" من "جادا"، ففي عام 2016، أعلنت "جادا" مقاطعتها حفل الأوسكار؛ متهمة الأكاديمية بتجاهل الأقليات -وهي ضمن الأقليات لأنها ملونة- وفي ذلك الوقت كان "روك" يقدم الحفل، وقال خلال كلمته: "لا يمكنك مقاطعة حدث لم تتم دعوتك له أصلًا".
وطبقًا لمجلة "بيبول" الأمريكية؛ فإن الحادثة القديمة كان لها أثرها في غضب "سميث" اليوم.
ردود أفعال
تلقى الكوميديان كريس روك الصفعة بهدوء، ولم يحاول المقاومة أو الرد. وقال ببساطة: "هذه كانت أعظم لقطة في تاريخ التليفزيون"، قبل أن يكمل دوره في تقديم الجوائز.
وقالت شرطة لوس أنجلوس: إنها "على بينة من وقوع حادث بين شخصين خلال حفلة الأوسكار، قام فيها شخص بصفع آخر"؛ حسب وكالة "فرانس برس".
وأشارت الشرطة -دون تسمية كريس روك- إلى أن "الشخص المعنيّ رفض التقدم بشكوى"؛ لافتة إلى أنه في حال قرر التقدم بشكوى؛ فإن الشرطة ستقوم بالتحقيق".
وحصل النجم الهوليودي ويل سميث بعد ذلك، على جائزة أوسكار أفضل ممثل، عن دوره في فيلم "كينغ ريتشارد"؛ حيث يؤدي شخصية والد ومدرب بطلتي التنس سيرينا وفينوس وليامس.
"هكذا نتصرف في مثل هذه المواقف"
وتَوجه الممثل باكيًا "بالاعتذار إلى الأكاديمية"، وقال: "الحب يجعلكم تقومون بأمور مجنونة"؛ لكنه لم يتوجه باعتذار شخصي لكريس روك.
وبعد الحادثة، خرج ابن ويل سميث، جادن سميث، وأيّد ما فعله والده، عبر حسابه على تويتر؛ حيث قال: "هكذا نتصرف (في مثل هذه المواقف)".
إدانة العنف
ولكن الكثير من النجوم أعربوا عن خيبة أملهم في ويل سميث، وأدانوا ردة فعله العنيفة. وقالت الفنانة كاردي بي: "احترس من الشيطان الذي سيحاول أن يصل إليك في أفضل لحظاتك".
وذكرت مجلة "بيبول" أن مسؤول العلاقات العامة الخاص بويل سميث، ذهب وتحدث معه بعد الحادثة مباشرة. ولم يتضح بعدُ إن كان الأمر سيتطور إلى نزاع قضائي، أم سينتهي بالصلح خارج المحاكم.