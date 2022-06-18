لا للحبس والتنكيل.. أول جمعية للدفاع عن الرجال في مصر تخرج للنور

وكشف أن دور الجمعية يمتد إلى ما بعد وقوع الطلاق بين الزوجين إلى استخدام حقوق الرجل القانونية في القانون ومقاومة أحكام الحبس والتنكيل، خاصة إذا كان الطلاق برغبة الزوجة وطلبها، مشيرًا إلى حقوق الأبناء في حالة الطلاق، فلا يستأثر أحد طرفي العلاقة المنتهية بالأطفال ويحرم الطرف الآخر من المشاركة في تربيتهم.