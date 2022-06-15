لبنان.. اكتشاف آثار لأقدام ديناصورات عمرها 125 مليون سنة

واعتبر الحدث "أمرًا طبيعيًّا" يحدث في كل العالم، لافتًا إلى أن هدف الخطاب الحفاظ على المكان وعدم المس فيه، وإتاحة المجال لأبحاث مستقبلية تجريها الوزارة في المنطقة".