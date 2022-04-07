لتخفيف أعباء رمضان والعيد.. بنوك الأردن تؤجل سداد القروض هذا الشهر

في الأردن، قررت مؤسساتٌ وبنوكٌ تأجيلَ سداد أقساط سلف وقروض الأفراد عن شهر أبريل، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك؛ للتخفيف على المواطنين من العاملين والمتقاعدين والمزارعين، وبما ينشط حركة السوق.
وحسب صحيفة "الغد" الأردنية، أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الاثنين عن قرارها بتأجيل أقساط السلف الممنوحة لمتقاعديها عن شهر نيسان الحالي، وأنه لن يتم اقتطاع الأقساط من رواتبهم التقاعدية لهذا الشهر، وأكدت أنه لن يترتب على هذا التأجيل أي فائدة.
وأوضحت المؤسسة، في بيان أن قرار تأجيل أقساط السلف جاء للتسهيل على المتقاعدين والتخفيف من التزاماتهم المالية خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.
وبيّنت المؤسسة أن قرارها بتأجيل أقساط السلف الممنوحة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، يستفيد منه أكثر من (65) ألف متقاعد.
كما قررت جمعية البنوك تأجيل أقساط القروض لشهر أبريل، للأفراد دون فوائد أو عمولات؛ بهدف التخفيف عن المواطنين.
وقال مدير جمعية البنوك ماهر المحروق: إن الشخص الذي لا يرغب في تأجيل قسطه؛ يستطيع التواصل مع البنوك لاستثنائه من القرار.
وأعلن وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس خالد حنيفات الأحد، تأجيل أقساط شهر أبريل المستحقة للإقراض الزراعي، تزامنًا مع شهر رمضان والعيد، وبيّن مدير عام المؤسسة المهندس محمد دوجان أن القرار يشمل نحو 40 ألف مقترض.