لتخفيف أعباء رمضان والعيد.. بنوك الأردن تؤجل سداد القروض هذا الشهر

وحسب صحيفة "الغد" الأردنية، أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الاثنين عن قرارها بتأجيل أقساط السلف الممنوحة لمتقاعديها عن شهر نيسان الحالي، وأنه لن يتم اقتطاع الأقساط من رواتبهم التقاعدية لهذا الشهر، وأكدت أنه لن يترتب على هذا التأجيل أي فائدة.