لتنظيم الأعداد.. "البندقية" تفرض رسوم دخول على زائري اليوم الواحد





يأتي ذلك فيما ينتقد السكان المحليون سعي سلطات المدينة إلى استقبال أعداد ضخمة من السائحين، وهو ما يتسبب في زيادة صعوبة المرور في الممرات المائية الضيقة بالمدينة وحدوث ازدحام أمام المعالم الأكثر شهرة في البندقية. وقبل جائحة كورونا كانت المدينة تستقبل أكثر من 100 ألف زائر يوميًّا.