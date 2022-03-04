"لجنة تحقيق 6 يناير": "ترامب" تورط في "مؤامرة إجرامية"‏ لعرقلة نقل السلطة

وتعد الاتهامات الأخيرة هي الأخطر التي وجهتها اللجنة ضد ترامب حتى الآن، وعلى الرغم من أنها ليست اتهامات رسمية ولا تشير إلى أن الرئيس الأمريكي السابق قد يواجه محاكمة جنائية، إلا أنها تشير إلى أن اللجنة وضعت أنظارها على أعلى المستويات في التحقيق بشأن العوامل التي تسببت في أعمال الشغب في الكابيتول.