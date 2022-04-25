لحظة "هروب حقيقي" لممثلي مسلسل لبناني.. شاهد ما أصابهم بالرعب

تداول رواد التوصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشهد خطير من كواليس تصوير المسلسل اللبناني "للموت2"، بطولة ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، محمد الأحمد.
وحسب موقع "بوابة أخبار اليوم" المصرية، ظهرت في الفيديو النجمة ماغي بو غصن، وهي تجري تصوير آخر مشاهد الحلقة 22 من المسلسل، حيث ظهرت في الفيديو وهي تقف أمامها ومن خلفها نيران ويقوم أفراد الطاقم بعمل انفجار من خلفها.
ولكن فُوجئ فريق عمل المسلسل بأن النار تزداد بشكل أكبر من المتوقع، حتى بدأت النار تتحرّك نحو الممثلين وطاقم العمل، ليفر الجميع وماغي بو غصن مهرولين بعيداً عن تلك النار لتجنب الخطر، وجاء ذلك بسبب خطأ غير مقصود من الفريق القائم على عمل القنابل والنيران خلال تصوير المسلسلات.
وتداول رواد مواقع التواصل فيديو الحادث بشكل واسع عبر حساباتهم الرسمية، معلقين عليها بالدعاء بالحمد والشكر لعدم تعرُّض أيّ فردٍ من أفراد المسلسل للأذى بسبب ذلك الخطأ الذي كان من الممكن أن يودي بحياة كثيرٍ من طاقم عمل المسلسل.
وتدور قصة مسلسل "للموت2" في إطار تشويق مثير، تتصاعد فيه وتيرة الأحداث بين الفتاتين "سحر وريم" وكل مَن يحيط بحياتهما مع ظهور شخصيات جديدة في الأحداث.
مسلسل "للموت2" بطولة: ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، محمد الأحمد، أحمد الزين، رنده كعدي، تالينا بو رجيلي، ريان حركة، باسم مغنة.