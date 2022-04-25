لحظة "هروب حقيقي" لممثلي مسلسل لبناني.. شاهد ما أصابهم بالرعب

ولكن فُوجئ فريق عمل المسلسل بأن النار تزداد بشكل أكبر من المتوقع، حتى بدأت النار تتحرّك نحو الممثلين وطاقم العمل، ليفر الجميع وماغي بو غصن مهرولين بعيداً عن تلك النار لتجنب الخطر، وجاء ذلك بسبب خطأ غير مقصود من الفريق القائم على عمل القنابل والنيران خلال تصوير المسلسلات.