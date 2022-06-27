لدغة سامة تكشف مزرعة للأفاعي الخطيرة في ألمانيا

كانت المرأة البالغة من العمر 35 عامًا قد قادت سيارتها إلى مستشفى في سالزغيتر، بالقرب من هانوفر، في وقت مبكر من يوم الأحد وأخبرت الأطباء هناك أن افعى ذات الجرس عضت إصبعها، حسب "سكاي نيوز عربية".