لديها وظيفة سرية.. "صورة مذهلة" لفوهة المريخ البركانية

وتابعوا: "أنت تنظر إلى خط طول 0 درجة على سطح المريخ، مكافئ مرصد غرينتش على الكوكب الأحمر".

ويقع مرصد غرينتش على الأرض على قمة تل شديد الانحدار في لندن، يشير إلى حيث يمر خط الزوال الرئيسي لكوكبنا، وهو خط وهمي يقسم الكرة الأرضية بين الشمال والجنوب، ويحدد مكان التقاء الشرق بالغرب.