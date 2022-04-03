لسبب غريب.. رجل ألماني يتلقى لقاح كورونا 87 مرة

وقبض رجال الأمن على الرجل في مركز تطعيم في مدينة إلينبورج التابعة لولاية ساكسونيا بعد أن تعرَّف الضباط على المحتال، ويُرجح أن عديداً من التطعيمات التي حصل عليها كانت مرتبطة ببيع شهادات اللقاح لمعارضين للتطعيم.