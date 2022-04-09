لصوص يسرقون جسرًا معدنيًّا يزن 500 طن.. عملوا لـ"يومين" وهكذا خدعوا السكان

أعلنت الشرطة الهندية السبت أن أفراد عصابة متخصصة في سرقة الخردة المعدنية نجحوا في تفكيك جسر حديدي يزن 500 طن والفرار به في شرق الهند، في عملية غير اعتيادية أوهموا خلالها السكان بأنهم من المسؤولين في قطاع الري.