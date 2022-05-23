لقاء قصير ويعود لمنفاه.. ملك إسبانيا السابق يجتمع مع ابنه للمرة الأولى منذ عامين

عقد ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول، اليوم (الاثنين)، لقاء مع نجله الملك فيليبي السادس، إثر زيارة أولى مثيرة للجدل للعاهل السابق إلى بلده، بعد قرابة عامين من مغادرته إلى المنفى في الإمارات العربية المتحدة.
ووصل "كارلوس" الذي غادر إلى أبوظبي في أغسطس 2020 على خلفية اتهامات بالاختلاس، وصل بعيد الساعة الثامنة صباحاً إلى قصر زارزويلا، المقر الرسمي لملك إسبانيا، وفقاً لـ"فرانس 24".
وللمرة الأولى منذ مغادرته إلى المنفى، يرى خوان كارلوس ابنه الملك فيليبي السادس، وزوجته الملكة صوفيا، التي انفصل عنها الملك السابق منذ فترة طويلة، وبعد ذلك يغادر إلى أبوظبي في نهاية اليوم.
وأتت هذه الزيارة القصيرة التي قام بها خوان كارلوس إلى إسبانيا، الذي وصل مساء الخميس الماضي بطائرة خاصة إلى غاليسيا لحضور سباق للقوارب، بعد أن أغلق القضاء الإسباني في مارس التحقيقات، التي تستهدفه والمتعلقة بشبهة فساد وتبييض أموال.