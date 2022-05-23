لقاء قصير ويعود لمنفاه.. ملك إسبانيا السابق يجتمع مع ابنه للمرة الأولى منذ عامين

وأتت هذه الزيارة القصيرة التي قام بها خوان كارلوس إلى إسبانيا، الذي وصل مساء الخميس الماضي بطائرة خاصة إلى غاليسيا لحضور سباق للقوارب، بعد أن أغلق القضاء الإسباني في مارس التحقيقات، التي تستهدفه والمتعلقة بشبهة فساد وتبييض أموال.