لقاح جديد مضاد لـ "كوفيد-19" دون ردود فعل سلبية

أعلن ألكسندر غينسبورغ، رئيس مركز "غاماليا" للوبائيات والبيولوجيا المجهرية، انطلاق اختبارات اللقاح الجديد المضاد لـ "كوفيد-19" ولا توجد ردود فعل سلبية عليه.
ويشير غينسبورغ، إلى أن اللقاح الجديد يعتمد على جزيئات شبيهة بالفيروس، ابتكره خبراء المركز، وبدأ اختباره على مجموعة من المتطوعين، ولم تظهر لديهم أي ردود فعل سلبية.
يُذكر أن وزارة الصحة الروسية كانت قد سمحت للمركز بإجراء اختبارات سريرية للقاح الجديد.
ويقول غينسبورغ، "بدأت الاختبارات وتم تطعيم عددٍ من المتطوعين باللقاح الجديد، ولم تظهر لديهم أي ردود فعل سلبية بعد تطعيمهم، واستناداً إلى ذلك يمكن القول إن كل شيء على ما يرام".
ويشير غينسبورغ، إلى أن الصعوبات التي يواجهها الخبراء هي البحث عن متطوعين لهم ردود سلبية للأجسام المضادة لـ "كوفيد-19"، وتم فحص أكثر من 100 شخص، لكن تم فقط تطعيم الذين ليست لديهم أجسام مضادة.
ووفقاً له، اللقاح الجديد يتكوّن من جرعتين تفصل بينهما ثلاثة أسابيع.