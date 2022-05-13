لقاح جديد مضاد لـ "كوفيد-19" دون ردود فعل سلبية

ويقول غينسبورغ، "بدأت الاختبارات وتم تطعيم عددٍ من المتطوعين باللقاح الجديد، ولم تظهر لديهم أي ردود فعل سلبية بعد تطعيمهم، واستناداً إلى ذلك يمكن القول إن كل شيء على ما يرام".