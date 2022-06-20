لقطات صادمة.. طالب مصري يذبح زميلته على باب الجامعة

وبالفحص وسؤال شهود العيان أكدوا أنه أثناء وصول أتوبيس قادم من مدينة المحلة وعقب نزول الطلاب للدخول وأداء امتحانات نهاية العام، قام أحد الطلاب بإشهار سلاح أبيض سكين، وقام بتوجيه طعنات نافذة لزميلته بالرقبة، وسقطت على الأرض مغشيا عليها، غارقة في دمائها، وقام عدد من المتواجدين أمام بوابة الجامعة بالإمساك بالطالب وضبط السلاح المستخدم بالحادث.