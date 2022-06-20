لقطات صادمة.. طالب مصري يذبح زميلته على باب الجامعة

ذبح طالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة، شمالي مصر، زميلته أمام بوابة الجامعة عقب نزولهما من الأتوبيس حال وصولهما قادمين من مدينة المحلة في مشهد مفاجئ.
وحسب صحيفة "اليوم السابع"، تلقت مديرية أمن الدقهلية، بلاغًا من أمن إدارة جامعة المنصورة بقيام طالب بطعن زميلته بسكين وذبحها بالرقبة.
وبالفحص وسؤال شهود العيان أكدوا أنه أثناء وصول أتوبيس قادم من مدينة المحلة وعقب نزول الطلاب للدخول وأداء امتحانات نهاية العام، قام أحد الطلاب بإشهار سلاح أبيض سكين، وقام بتوجيه طعنات نافذة لزميلته بالرقبة، وسقطت على الأرض مغشيا عليها، غارقة في دمائها، وقام عدد من المتواجدين أمام بوابة الجامعة بالإمساك بالطالب وضبط السلاح المستخدم بالحادث.
وكشفت التحريات الأولية أن الطالب يدعى "م. ع. م" بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة المنصورة، والمجنى عليها تدعى "ن. أ. أ"، بكلية الآداب، وتم نقل الطالبة إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، كما تم نقل الطالب إلى مستشفى الطوارئ لوجود إصابات نتيجة اعتداء عدد من الأهالي عليه أثناء ضبطه.