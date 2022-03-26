لقطات مرعبة.. هجوم كلب مجنون على امرأة داخل مصعد

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بشرطة مدينة كوكوتا، شمالي كولومبيا: "عندما هاجمها الكلب داخل الشقة، كان رد فعل المرأة هو الخروج بسرعة خارج الشقة، والوصول إلى المصعد على أمل الهروب، أو أن يأتي شخص ما لمساعدتها".