لقطات مرعبة.. هجوم كلب مجنون على امرأة داخل مصعد

في رسالة تحذير من اقتناء حيوانات شرسة في المنزل، تعرضت امرأة لهجوم مروع من قبل كلب "بيتبول" أليف خاص بها في منزلها في كولومبيا.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: تمكنت المرأة، التي لم يتم التعرف عليها، من الزحف من شقتها لطلب المساعدة من جيرانها، ووصلت إلى المصعد؛ حيث التقطت كاميرا المراقبة في المصعد لقطات الهجوم المروع.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بشرطة مدينة كوكوتا، شمالي كولومبيا: "عندما هاجمها الكلب داخل الشقة، كان رد فعل المرأة هو الخروج بسرعة خارج الشقة، والوصول إلى المصعد على أمل الهروب، أو أن يأتي شخص ما لمساعدتها".
حاولت المرأة دفع الكلب بعيدًا، فضربت وجهه بيدها اليمنى، ثم تمكنت من الضغط على زر المصعد وفتحته، لكن الكلب تبعها.
وفي المصعد استمر الكلب البالغ من العمر أربعة أعوام في الهجوم عليها وعض أجزاء في جسدها، وهي مستلقية على ظهرها تقاومه.
ويقول مصدر من الشرطة: "عندما هاجمها الحيوان كان الشيء الوحيد الذي اعتقدته هو أنها إذا بقيت في الطابق الخامس فلن ينقذها أحد".
اضطرت المرأة في النهاية إلى المشي في ردهة الطابق الخامس؛ حيث اندفع الجيران للدفاع عنها وسحبوا الكلب بعيدًا.
وتقول شرطة كوكوتا: إن المرأة عانت من كسور في أصابع يدها اليمنى وكسور متعددة في يدها اليسرى وجروح في الأطراف العلوية.
تقول السلطات: إن أمامها 10 أيام لإجراء دراسة سلوكية على الكلب وتقرير ما سيحدث له، بما في ذلك إمكانية قتله.